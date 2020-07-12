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12 июля 2020, воскресенье, 08:19 9
Кабмин 2020-07-12T08:21:08+03:00
Українські Новини
Шмыгаль похвастался, что в Украине становится меньше безработных

Шмыгаль похвастался, что в Украине становится меньше безработных

Ольга Фандорина
Безработица, Безработные, Денис Шмыгаль, поиск работы
Безработица. Фото: pixabay.com
Безработица. Фото: pixabay.com

В Украине сокращается количество безработных на фоне экономического восстановления. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который ранее похвастался, что в мае трудоустроил 70 тысяч человек, в субботу, 11 июля, в Facebook.

Также глава правительства сообщил, что 86% заведений, в частности кафе и ресторанов, возобновили работу после вынужденной паузы, вызванной пандемией COVID-19.

"Как я и говорил, экономическое восстановление должно начаться уже в третьем квартале этого года", - сказал Шмыгаль.

Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, что будет с экономикой в Украине и какой будет курс доллара.

В связи карантином из-за коронавируса в Украине растет безработица, в апреле зарегистрировали 100 тысяч безработных.

Однако вместо обещанных Шмыгалем 0,5 млн новых рабочих мест Украина к лету получила 0,5 млн официальных безработных.

Меньше вакансий и переход в "онлайн". Как изменился рынок труда за время карантина. 

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