Шмыгаль похвастался, что в Украине становится меньше безработных

В Украине сокращается количество безработных на фоне экономического восстановления. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который ранее похвастался, что в мае трудоустроил 70 тысяч человек, в субботу, 11 июля, в Facebook.

Также глава правительства сообщил, что 86% заведений, в частности кафе и ресторанов, возобновили работу после вынужденной паузы, вызванной пандемией COVID-19.

"Как я и говорил, экономическое восстановление должно начаться уже в третьем квартале этого года", - сказал Шмыгаль.

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В связи карантином из-за коронавируса в Украине растет безработица, в апреле зарегистрировали 100 тысяч безработных.

Однако вместо обещанных Шмыгалем 0,5 млн новых рабочих мест Украина к лету получила 0,5 млн официальных безработных.

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