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04 августа 2020, вторник, 05:45 131
Финансы 2020-08-04T07:45:03+03:00
Українські Новини
В июле курс продажи наличного доллара повысился после 2-месячного понижения

В июле курс продажи наличного доллара повысился после 2-месячного понижения

Елена Новикова
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Курс валют в обменниках в июле
Курс валют в обменниках в июле

В июле курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 99,93 коп. до 27,7802 UAH/USD, курс покупки повысился на 97,26 коп. до 27,5208 UAH/USD после двухмесячного понижения, в то время, как доллар в обменниках подорожал в начале недели.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 263,53 коп. до 32,2079 UAH/EUR, курс продажи повысился на 283,27 коп. до 32,8725 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро Российский рубль (10)
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний курс на 31 июля 27,5208 27,7802 32,2079 32,8725 3,3600 3,8800
Средний курс на 1 июля 26,5482 26,7809 29,5726 30,0398 3,3300 3,8800
По сравнению с 1 июля 0,9726 0,9993 2,6353 2,8327 0,0300 0,0000

В июне курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 19,17 коп. до 26,7953 UAH/USD, курс покупки понизился на 17,28 коп. до 26,5591 UAH/USD второй месяц подряд.

Как сообщали Українські Новини, аналитики дали прогноз курса доллара до конца года.

Кроме того, экономисты не исключают резкой девальвации нацвалюты.

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