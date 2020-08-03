ВАКС отказал НАБУ и САП в избрании главе ГСА Холоднюку залога 1 млн гривен

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказал Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре в избрании меры пресечения для председателя Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка в виде залога в 1 млн гривен, при этом применил меру пресечения в виде личного обязательства.

Решение суда объявил судья по Тимур Хамзин, передают Українські Новини.

ВАКС не поддержал и другие процессуальные требования САП.

Сам Холоднюк перед объявлением решения суда подчеркнул, что все выдвинутые против него обвинения не имеют под собой никаких оснований и он будет доказывать это согласно закону.

"Я буду себя защищать до тех пор, пока не докажу свою невиновность", - подчеркнул он.

Как сообщали Українські Новини, ранее Холоднюк заявил, что ему не вручали никаких подозрений и прокомментировал действия представителей Национального антикоррупционного бюро в помещениях ГСА в пятницу, 17 июля.

Холоднюк считает, что полноценное внедрение составляющих Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) позволит органам власти ежегодно экономить более 1 млрд гривен и улучшит доступ граждан к правосудию.

Холоднюк заявляет, что из-за недостаточного финансирования судебной ветви власти в Украине поставлено ​​под угрозу конституционное право граждан на предоставление доступа к правосудию.