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03 августа 2020, понедельник, 20:15 42
Судебная власть 2020-08-03T20:45:01+03:00
Українські Новини
ВАКС отказал НАБУ и САП в избрании главе ГСА Холоднюку залога 1 млн гривен

ВАКС отказал НАБУ и САП в избрании главе ГСА Холоднюку залога 1 млн гривен

Николай Савенко
НАБУ, мера пресечения, САП, Государственная судебная администрация, Высший антикоррупционный суд, Зеновий Холоднюк, Личное обязательство
Зеновий Холоднюк. Фото: ГСА
Зеновий Холоднюк. Фото: ГСА

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказал Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре в избрании меры пресечения для председателя Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка в виде залога в 1 млн гривен, при этом применил меру пресечения в виде личного обязательства.

Решение суда объявил судья по Тимур Хамзин, передают Українські Новини.

ВАКС не поддержал и другие процессуальные требования САП.

Сам Холоднюк перед объявлением решения суда подчеркнул, что все выдвинутые против него обвинения не имеют под собой никаких оснований и он будет доказывать это согласно закону.

"Я буду себя защищать до тех пор, пока не докажу свою невиновность", - подчеркнул он.

Как сообщали Українські Новини, ранее Холоднюк заявил, что ему не вручали никаких подозрений и прокомментировал действия представителей Национального антикоррупционного бюро в помещениях ГСА в пятницу, 17 июля.

Холоднюк считает, что полноценное внедрение составляющих Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) позволит органам власти ежегодно экономить более 1 млрд гривен и улучшит доступ граждан к правосудию.

Холоднюк заявляет, что из-за недостаточного финансирования судебной ветви власти в Украине поставлено ​​под угрозу конституционное право граждан на предоставление доступа к правосудию.

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