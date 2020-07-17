Внедрение электронного судопроизводства позволит экономить более 1 млрд гривен ежегодно, - Холоднюк

Глава государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк считает, что полноценное внедрение составляющих Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) позволит органам власти ежегодно экономить более 1 млрд гривен и улучшит доступ граждан к правосудию.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

По его словам, в 2017-2019 годах ГСА выполнила огромный объем работ для запуска электронных сервисов в системе судопроизводства.

Он сообщил , что уже профинансировано более 500 млн гривен из минимально необходимых 1,5 млрд гривен для запуска ЕСИТС.

Холоднюк добавил, что суды на 93% обеспечены компьютерной техникой, построено и обеспечены оборудованием основной и резервный дата центры, включая хранилища данных объемом более 3,5 пентабайтов, в дата центре хранится около 90 млн копий судебных решений.

Все системы полностью защищены от внешних атак.

Он отметил, что уже внедрены в опытную эксплуатацию большинство подсистем ЕСИТС - «Электронный кабинет», «Электронный суд», видеоконференцсвязь, Единый информационно-справочный центр судебной власти, Автоматизированная система документооборота суда, Единый государственный реестр судебных решений, система авторозподилу судебных дел.

"Таких масштабных проектов как ЕСИТС в мире нет ... ЕСИТС - это уникальная украинская разработка с использованием тех наработок и программных продуктов, которые уже внедрены в других странах мира", - подчеркнул Холоднюк.

Председатель ГСА добавил, что такие сервисы, как видеосвязь и электронные судебные повестки уже активно используются в судебной системе и продемонстрировали свое удобство и эффективность, в частности, во время карантина.

Благодаря использованию этих сервисов, по его словам, удалось обеспечить непрерывность предоставления гражданам доступа к правосудию.

"Также планируется ввести официальную электронную почту, как обязательный атрибут юридического лица. Это позволит сэкономить на почтовой корреспонденции судов более 200 млн гривен, а по всем государственным органам более 1 млрд гривен бюджетных средств ежегодно", - отметил он.

ГСА разработала изменения в процессуальные кодексы, чтобы обеспечить поэтапное внедрение ЕСИТС и ввести электронные сервисы в правовое поле.

"Для граждан это означает, что без задержек состоится полноценный запуск электронного суда, на который все ждут. Стороны смогут перейти к полному электронному общению с судом - от подачи исков и ходатайств к участию в заседаниях дистанционно. Эти инструменты уже работают и нуждаются лишь в нормативном урегулировании", - сказал Холоднюк.

Он добавил, что внедрение электронных сервисов в судебной системе - движущая сила для перехода к электронному документообороту не только государственных органов, но и бизнес структур.

Как сообщали Українські Новини, Холоднюк заявляет, что украинские суды на 39% не обеспечены помещениями и площадями, предусмотренными государственными строительными нормами.

Холоднюк заявляет, что из-за недостаточного финансирования судебной ветви власти в Украине поставлено ​​под угрозу конституционное право граждан на предоставление доступа к правосудию.

Государственная судебная администрация заявляет об обеспечении всех залов судебных заседаний системами аудиозаписи и видеофиксации.