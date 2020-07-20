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20 июля 2020, понедельник, 15:50 368
Судебная власть 2020-07-20T16:02:14+03:00
Українські Новини
Действия НАБУ в ГСА Украины: Холоднюк заявляет, что подозрение ему никто не вручал

Действия НАБУ в ГСА Украины: Холоднюк заявляет, что подозрение ему никто не вручал

Николай Савенко
Опровержение, НАБУ, подозрение, Государственная судебная администрация, Зеновий Холоднюк
Зеновий Холоднюк. Фото: ГСА
Зеновий Холоднюк. Фото: ГСА

Председатель Государственной судебной администрации Украины Зеновий Холоднюк заявляет, что ему не вручали никаких подозрений и прокомментировал действия представителей Национального антикоррупционного бюро в помещениях ГСА в пятницу, 17 июля.

Об этом говорится в заявлении Холоднюка, размещенном на официальном сайте Государственной судебной администрации Украины, передают Українські Новини.

Председатель ГСА сообщил, что на момент визита правоохранителей, он находился в отпуске, о следственных действиях в своем рабочем кабинете узнал из СМИ и от коллег.

"Официально заявляю: по состоянию на сегодня, 20 июля, никакого подозрения никто мне не вручал и я не знаю, о чем идет речь вообще. В связи с непонятными для меня событиями, сегодня досрочно прерываю отпуск для выяснения сути и причин возникновения дезинформации относительно меня, которая была распространена в СМИ", - подчеркнул он.

Холоднюк отметил, что никогда не совершал неправомерных действий, работал и продолжает работать исключительно в рамках законодательства Украины.

"В случае появления официальных обвинений в отношении меня готов доказывать свою правовую позицию и полную невиновность в установленном законом порядке. Также обращаюсь к представителям СМИ с просьбой проверять у  первоисточников информацию и не распространять слухи, вводя в заблуждение общество", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в СМИ появилась информации о том, что представители НАБУ 17 июля проводили следственные действия в помещении ГСА.

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