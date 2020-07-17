Ситуация с финансированием судебной власти критическая, - Холоднюк

Глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк заявляет, что из-за недостаточного финансирования судебной ветви власти в Украине поставлено ​​под угрозу конституционное право граждан на предоставление доступа к правосудию.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

По его словам, в государственном бюджете на 2020 год на обеспечение функционирования судебной власти было предусмотрено 14 600 000 000 гривен, что на 1 млрд гривен меньше, чем было использовано в 2019 году.

Из-за этого, как отметил Холоднюк, сформировался значительный дефицит расходов на обеспечение работы судов.

Не было учтено повышение должностных окладов судей, из-за чего пришлось жертвовать фондом заработной платы работников аппаратов судов, расходами на материально-техническое обеспечение судов, расходами развития.

"В 2019 году среднемесячная зарплата работника аппарата суда составляла 18 400 гривен, на сегодня она уменьшилась практически в 2 раза. Это вызвало объективные коллективные жалобы работников во все государственные органы", - рассказал Холоднюк.

Он опасается, что из-за такой ситуации может произойти отток кадров из судебной системы. И хотя при внесении изменений в госбюджет весной на 1 млрд 77 млн ​​гривен увеличили расходы на фонд заработной платы, общую проблему это не решило.

ГСА надеется, что осенью в бюджет внесут дополнительные изменения и обеспечат необходимое финансирование.

Холоднюк подчеркнул, что эта проблема является критической с точки зрения соблюдения конституционной обязанности государства предоставить гражданам доступ к правосудию.

"Если этого не произойдет, то суды не по своей воле будут вынуждены приостанавливать правосудие, ибо не за счет чего обеспечивать отправление правосудия для граждан и других участников судебного процесса", - отметил председатель ГСА.

Также, по словам Холоднюка, не были предусмотрены средства на внедрение в судах мер по борьбе с коронавируса.

В течение марта-апреля ГСА дважды обращалась к премьер-министру о выделении около 200 млн гривен из резервного фонда Кабмина и Стабилизационного фонда госбюджета на эти цели но правительство так и не предоставило эти средства.

Несмотря на это, ГСА, апелляционные и местные суды приняли все необходимые меры по минимизации рисков.

Начали активно использоваться электронные сервисы для дистанционного проведения заседаний и оповещения граждан: видеоконференцсвязь и электронные повестки.

Помощь в предотвращении распространения коронавируса также оказали международные партнеры.

В связи с этим Холоднюк считает необъективными жалобы в Высший совет правосудия в отношении бездействия руководства ГСА в вопросах финансирования судебной ветви власти.

Также он подчеркнул, что ГСА готова и к проверкам Государственной аудиторской службы и к проверкам Счетной палаты.

"Мы готовы к любым проверкам. Хочу отметить, что в конце 2019 и к началу 2020 года Государственная аудиторская служба и Счетная палата уже проводили аудит. С выводами можно ознакомиться, отчеты и решения есть в публичном доступе. Никаких проблем с целевым использованием средств не было, нет и не может быть", - отметил председатель ГСА.

Он уверен, что государство обязано обеспечить необходимым финансированием независимую судебную ветвь власти.

"Это просто надо соблюдать. Что же касается реформ - то все они имеют начало, но не имеют конца", - добавил глава Судебной администрации.

Холоднюк подчеркнул, что чиновникам следует прекратить делать громкие заявления в адрес судебной власти, обеспечить суды достаточным финансовым ресурсом и дать судьям возможность спокойно отправлять правосудие и тогда люди почувствуют реальный положительный результат.

Как сообщали Українські Новини, Холоднюк прогнозировал запуск электронного суда в июне.

Государственная судебная администрация заявляет об обеспечении всех залов судебных заседаний системами аудиозаписи и видеофиксации.

ГСА отремонтирует и оборудует помещения Высшего антикоррупционного суда до конца 2020 года.