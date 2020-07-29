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29 июля 2020, среда, 13:00 703
Политика 2020-07-29T14:00:03+03:00
Українські Новини
Украинский производитель начал экспортировать куриный жир в 4 страны

Украинский производитель начал экспортировать куриный жир в 4 страны

Кира Молчанова
Экспорт, Перу, Мясо птицы, мясопродукты, МХП
Петух. Фото: pixabay
Петух. Фото: pixabay

Один из крупнейших производителей мяса птицы компания "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) начала экспортировать куриный жир в 4 страны с начала 2020 года.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба МХП.

Первая контейнерная партия жира в Перу составила 60 тонн и через 50 дней прибудет в порт назначения.

"Также в этом году были налажены поставки в Литву, Нидерланды и Швецию", - сказала она.

Отмечается, что одним из основных направлений работы агродепартамента МХП на 2020 год является расширение географии экспорта продуктов переработки.

Кроме того, МХП уже долгое время экспортирует куриный жир в Польшу и продает его на внутреннем рынке Украины.

Как сообщали Українськi Новини, МХП начала экспорт куриного жира в Перу.

Котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже с 4 по 7 мая повысились на 0,3%, или на 0,02 доллара до 6 долларов, продолжив рост 3-ю неделю подряд.

В январе-июне 2020 года МХП сократила реализацию куриного мяса на 5%, или на 16,9 тыс. тонн до 328,39 тыс. тонн по сравнению с 1-м полугодием 2019 года.

МХП планирует увеличить экспорт продукции на 10% до 390 тыс. тонн в 2020 году по сравнению с прошлым годом.

"Мироновский хлебопродукт" - вертикально интегрированный комплекс предприятий по производству курятины, инкубационных яиц, кормов, занимается растениеводством, обрабатывая более 360 тыс. га земель, выпускает куриное мясо под названием "Наша ряба".

Основателем компании является Юрий Косюк.

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