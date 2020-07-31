На "Интере" начинается новый сезон "Полезный программы"

Во вторник, 4 августа, в 10:00 на "Интере" – премьера нового сезона популярного ток-шоу о качестве жизни "Полезная программа". Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта продолжат рассказывать и показывать телезрителям, как отличить качественный товар от некачественного, как правильно выбирать, хранить и готовить те или иные продукты питания, чтобы получить от них максимум пользы.

Об этом рассказали в пресс-службе телеканала "Интер".

Этот проект дает людям информацию прикладного характера, чтобы они могли питаться правильно и поддерживать свое здоровье, – говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная. – Для нашего здоровья имеет огромное значение, что и как мы едим. Люди хотят, чтобы еда приносила и удовольствие, и пользу. А в "Полезной программе" мы рассказываем именно об этом – с учетом современных реалий, каких-то нюансов нашей страны, климата, возможностей людей и так далее. В этой программе есть уникальные знания, уникальная информация, которая собрана в одном месте и подана в популярной, простой и легкой форме. Человек посмотрел программу – и понимает, как ему действовать. Кроме того, он получил удовольствие, позитивные эмоции, потому что программа очень яркая, очень светлая, ее интересно смотреть, в ней есть юмор, неожиданные повороты, в ней достаточно хороший темпоритм, интересная драматургия, интересные герои, харизматичные, яркие, знающие эксперты. То есть это такое качественное, хорошее, добротное телевизионное шоу. Другой такой программы на нашем телевидении нет".

Премьера "Полезной программы" состоялась на "Интере" в сентябре прошлого года. За это время в эфир вышло 120 выпусков ток-шоу, а также 54 спецвыпуска с рейтингами наиболее популярных и полезных продуктов, которые помогают укрепить здоровье, повысить иммунитет и улучшить самочувствие.

"У "Полезной программы" есть своя постоянная аудитория, и она постоянно расширяется, – рассказывает главный редактор телеканала "Интер" Антон Никитин. – Мы рады, что этот проект понравился телезрителям. Люди находят здесь для себя те советы, которые в буквальном смысле улучшают их жизнь: делают ее более здоровой, более красивой, позволяют экономить средства и время".

По словам руководителя проекта Катерины Куренковой, ток-шоу полюбилось не только взрослым, но даже подросткам и детям: "Ведущего Александра Лукьяненко теперь приглашают читать лекции о здоровом питании в школах. Ведущих рубрики "Кухонные советы" – семью Чистяковых – благодарят за полезные и простые лайфхаки. А Веру Борсук, которая отвечает за "Контрольную проверку", опасаются и уважают все продавцы страны. Многие эксперты стали настоящими друзьями программы и всегда с большим удовольствием приходят в студию, чтобы поделиться с телезрителями полезными советами и рекомендациями".

В новых выпусках проекта – еще больше интересных фактов о вкусной и здоровой пище, а также полезных советов от профессиональных экспертов и звездных гостей. Зрители узнают о неизвестных целебных свойствах знакомых продуктов, научатся правильно сочетать их в разных блюдах, раскроют секреты стройности и красоты знаменитых гурманов и отправятся вместе с ведущим в уникальные гастрономические туры по всему миру. "Продукты, о которых вы никогда не слышали, кулинарные пристрастия разных народов мира, зрелищные эксперименты и оригинальные рецепты – и это далеко не все сюрпризы нового сезона", – интригует Катерина Куренкова.

В первых выпусках нового сезона эксперты расскажут, какие ингредиенты нужно выбрать, чтобы окрошка стала диетическим блюдом. Можно ли с помощью малины вылечить простуду? Из чего лучше приготовить маринад, чтобы шашлык получился мягким и сочным? Какие изысканные напитки, соусы и варенья получатся из крыжовника? И как выбрать качественные креветки?

Как сообщали Українські Новнини, раньше специалисты "Полезной программы" рассказали какое мясо птицы самое полезное для здоровья – куриное, утиное, гусиное или индюшачье, на что стоит обращать внимание при выборе и от каких болезней оно может уберечь.

Ранее в "Полезной программе" ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта рассказали, что нужно есть, чтобы надолго сохранить здоровье и красоту волос и ногтей.