В Луцке и Тернополе временно отменят остановки поездов дальнего следования: список маршрутов

С 3 августа "Укрзализныця" в связи с усилением карантинных мер в нескольких городах, временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале, передают Українські Новини.

В частности, остановки поездов дальнего следования отменят на таких маршрутах:

№41/42 сообщением Днепр-Трускавец

№98/97 Ковель-Киев

№88/87 Ковель-Новоалексеевка

№12/11 Одесса-Львов

№81/82 Киев-Ужгород

№49/50 Киев-Трускавец

№136/135 Черновцы-Одесса

№108/107 Одесса-Ужгород

№110/109 Львов-Херсон

№86/85 Львов-Новоалексеевка

№715/716 Киев-Львов

Остановка по указанным станциях будет восстановлена ​​после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантинных мероприятий в Луцке и Тернополе.

Ранее Українські Новини сообщали, "Укрзализныця" открыла продаж билетов на 5 поездов, которые следуют к морским курортам и на запад страны.

Также перевозчик открыл продаж билетов на 3 поезда, которые следуют в Черновцы: №136/135 "Черновцы – Одесса", №702/701 "Львов – Черновцы", №7/8 "Киев – Черновцы".