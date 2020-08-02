В Луцке и Тернополе временно отменят остановки поездов дальнего следования: список маршрутов

С 3 августа "Укрзализныця" в связи с усилением карантинных мер в нескольких городах, временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале, передают Українські Новини. В частности, остановки поездов дальнего следования отменят на таких маршрутах: №41\/42 сообщением Днепр-Трускавец №98\/97 Ковель-Киев №88\/87 Ковель-Новоалексеевка №12\/11 Одесса-Львов №81\/82 Киев-Ужгород №49\/50 Киев-Трускавец №136\/135 Черновцы-Одесса №108\/107 Одесса-Ужгород №110\/109 Львов-Херсон №86\/85 Львов-Новоалексеевка №715\/716 Киев-Львов Остановка по указанным станциях будет восстановлена после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантинных мероприятий в Луцке и Тернополе. Ранее Українські Новини сообщали, "Укрзализныця" открыла продаж билетов на 5 поездов, которые следуют к морским курортам и на запад страны. Также перевозчик открыл продаж билетов на 3 поезда, которые следуют в Черновцы: №136\/135 "Черновцы – Одесса", №702\/701 "Львов – Черновцы", №7\/8 "Киев – Черновцы".