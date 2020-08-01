Политического подтекста нет: в Минздраве объяснили, как Украину разделили на карантинные зоны

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что в разделении регионов на зоны в зависимости от эпидемической ситуации нет никакого политического подтекста.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"Мы честно говорим, какая ситуация в том или ином регионе. Мы показываем цифры, в связи с чем нужно вводить зеленый, желтый или красный уровни. В Министерстве здравоохранения нет ни одного намека на политику. Единственный приоритет - здоровье и безопасность украинцев", - сообщил министр.

По его словам, определение уровня распространения COVID-19 в каждом конкретном регионе происходит автоматически без влияния человеческого фактора.

"Там четко все систематизировано, нет человеческого фактора. Есть цифры, которые отражают реальную опасность, которая есть в том или ином регионе", - подчеркнул Степанов.

Глава Минздрава не исключает политических спекуляций относительно порядка введения противоэпидемических ограничений накануне местных выборов, которые запланированы в Украине на 25 октября.

Степанов подчеркнул, что те или иные ограничения в регионах будут вводиться исключительно с учетом определенных показателей.

По его словам, Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по пятницам будет анализировать ситуацию в стране для определения уровня распространения болезни в каждой конкретной административно-территориальной единице.

Украину разделили на 4 зоны: карта

Адаптивный карантин: что можно делать в четырех зонах. Инфографика: Минздрав

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров разделил регионы на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации с 1 августа. Также Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.

Однако власти Луцка отказываются останавливать общественный транспорт, несмотря на пребывание в "красной" зоне