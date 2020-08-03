3 заместителя мэра Одессы Труханова заболели коронавирусом, — депутат

Три заместителя мэра Одессы Геннадия Труханов заболели коронавирусной инфекцией COVID-19, в то время, как Труханов в июне заработал почти в два раза меньше своих замов. Об этом депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"3 из 5 заместителей мэра Одессы Труханова заболели COVID-19", - написал он.

Гончаренко не указал, кто именно из 5 заместителей Труханова заболел.

Информация о состоянии здоровья самого Труханова в сообщении также отсутствует.

Как сообщали Українськi Новини, Геннадий Труханов задекларировал 700 тысяч гривен дохода, его мать Мария - 1,082 млн гривен доходов, а также 1,47 млн гривен и 233 тыс. долларов наличных средств за 2019 год.

Также в июле 2019 года Малиновский районный суд Одессы оправдал мэра Одессы Геннадия Труханова, обвиняемого в завладении 92,7 млн гривен средств местного бюджета при покупке здания завода "Краян".

Ранее сообщалось о том, что за 2018 год председатель Одесского городского совета Геннадий Труханов задекларировал 249 185 гривен доходов.