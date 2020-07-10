подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 июля 2020, пятница, 06:45 462
Финансы 2020-07-10T08:15:01+03:00
Українські Новини
В Украине сезон дынь начался на две недели позже: почем продают ягоду

В Украине сезон дынь начался на две недели позже: почем продают ягоду

Надежда Комендантова
Дыни, Цены на продукты, цены на фрукты, Дыня, урожай 2020
Дыня. Фото: pixabay
Дыня. Фото: pixabay

В то время, как цены на черешню упали вдвое до 25-40 гривен за килограмм, по информации аналитиков проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты", в Украине в продажу поступили первые в этом сезоне партии дынь. По информации производителей, сезон данных бахчевых в этом году начался почти на 2 недели позже, чем годом ранее, из-за неблагоприятных погодных условий. Также фермеры сообщают, что дождь и град весной нанесли существенный ущерб урожаю дынь, а повышенная влажность может негативно сказаться на качестве данных бахчевых.

Как пишет EastFruit, согласно данным ежедневного мониторинга проекта, цена на дыни на сегодняшний день озвучивается в среднем на 26% выше, чем в начале сезона прошлого года. Так, на данный момент украинские бахчеводы южных областей предлагают к продаже первые партии дынь по цене 25-35 грн/кг ($0,93-1,30/кг).

Как отмечают операторы рынка, на данный момент объемы предложения дынь от украинских хозяйств небольшие. При этом спрос на продукцию оценивается как достаточно высокий. Массово начать реализацию дынь украинские производители планируют не раньше середины июля.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине снова выросли цены на клубнику. Цены на черешню и абрикосы продолжают держаться, тогда как малина и ежевика - стали снижаться.

По Украине в середине апреля ударили сильные заморозки, которые повлияли на урожай черешни, абрикоса и персика в южных и центральных регионах Украины.

 

Больше новостей о: Дыни Цены на продукты цены на фрукты Дыня урожай 2020

Цены на черешню упали вдвое до 25-40 гривен за кил...
Традиционная баржа с арбузами уже отправилась в Ки...
Полезна при малокровии и опасна для диабетиков: ос...
В июне повысились цены на продукты, но снизились н...
Зеленский продал свой дом и временно переехал на госдачу, - Офис Президента
Иностранные члены набсовета Укрзализныци получают от 50 до 150 тыс. гривен за каждый рабочий день
Новости
В Украине сезон дынь начался на две недели позже: почем продают ягоду 06:45
ПФУ за день направил на финансирование пенсий 2,7 млрд гривен 06:15 Инфографика
Порошенко хихикает с Путиным, Януковичу – 70! 06:07 Новости дня
Гривна выросла в цене. Курс нацвалюты на пятницу и выходные 05:00
Иностранные члены набсовета Укрзализныци получают от 50 до 150 тыс. гривен за каждый рабочий день 23:53 Документ
больше новостей
С сегодняшнего дня "Укрзализныця" возобновила курсирование еще 6 пригородных поездов 14:37
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Зеленский продал свой дом в Иванковичах и, возможно, еще какую-то недвижимость, за 13,5 млн грн 19:29
Доллар продолжает падение, а евро - растет. Курс валют на 9 июля 11:00
Пенсии в Украине снова повысят: в Кабмине озвучили новые суммы и назвали даты 05:30 Инфографика
больше новостей
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Информация Bihus.info о причастности Гладковского к коррупции в "Укроборонпроме" недостоверна, – Подольский райсуд Киева 17:38
"ДнепрАзот" просит Зеленского найти компромисс между импортом и внутренним производством минудобрений 18:17 Документ
Иностранные члены набсовета Укрзализныци получают от 50 до 150 тыс. гривен за каждый рабочий день 23:53 Документ
Суд продлил расследование дела против Порошенко до 10 октября 08:48 Документ
больше новостей
В Тернополе ослабляют карантин
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok