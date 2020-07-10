В Украине сезон дынь начался на две недели позже: почем продают ягоду

В то время, как цены на черешню упали вдвое до 25-40 гривен за килограмм, по информации аналитиков проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты", в Украине в продажу поступили первые в этом сезоне партии дынь. По информации производителей, сезон данных бахчевых в этом году начался почти на 2 недели позже, чем годом ранее, из-за неблагоприятных погодных условий. Также фермеры сообщают, что дождь и град весной нанесли существенный ущерб урожаю дынь, а повышенная влажность может негативно сказаться на качестве данных бахчевых.

Как пишет EastFruit, согласно данным ежедневного мониторинга проекта, цена на дыни на сегодняшний день озвучивается в среднем на 26% выше, чем в начале сезона прошлого года. Так, на данный момент украинские бахчеводы южных областей предлагают к продаже первые партии дынь по цене 25-35 грн/кг ($0,93-1,30/кг).

Как отмечают операторы рынка, на данный момент объемы предложения дынь от украинских хозяйств небольшие. При этом спрос на продукцию оценивается как достаточно высокий. Массово начать реализацию дынь украинские производители планируют не раньше середины июля.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине снова выросли цены на клубнику. Цены на черешню и абрикосы продолжают держаться, тогда как малина и ежевика - стали снижаться.

По Украине в середине апреля ударили сильные заморозки, которые повлияли на урожай черешни, абрикоса и персика в южных и центральных регионах Украины.