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03 августа 2020, понедельник, 11:24 1742
Экономика 2020-08-03T11:24:27+03:00
Українські Новини
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 7,5%, и она выше, чем в Европе

Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 7,5%, и она выше, чем в Европе

Григорий Яковенко
Электроэнергия, Цена на электроэнергию
Электроэнергия (иллюстрация). Фото: obozrevatel.com
Электроэнергия (иллюстрация). Фото: obozrevatel.com

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 3 августа увеличилась на 7,5%, или на 87,43 гривны/МВт-ч до 1 256,75 гривны/МВт-ч по сравнению с 27 июля.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини.

За аналогичный период средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" увеличилась на 0,3%, или на 5,94 гривны/МВт-ч до 1 699,86 гривны/МВт-ч.

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (38,33 евро/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (1,62 евро/МВт-ч) в 23,7 раза, в Швеции (17,34 евро/МВт-ч) - в 2,2 раза, в Дании (36,72 евро/МВт-ч) - на 4,4%, во Франции (36,70 евро/МВт-ч) - на 4,4%, в Германии и Австрии (36,72 евро/МВт-ч) - на 4,4%.

Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии увеличилась на 6%, или на 2,23 евро/МВт-ч до 39,35 евро/МВт-ч (1 290 гривен/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 3 августа).

Как сообщали Українські Новини, Рада списала долги старого рынка электроэнергии.

Кабмин обязал ТЭС использовать для производства электроэнергии только украинский уголь.

Cвязанные с Игорем Коломойским, за время президентства Владимира Зеленского продали государственной компании "Центрэнерго" не менее 1,5 млн тонн. В основном это был российский уголь, хотя в Украине добывают уголь необходимых марок.

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