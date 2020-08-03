подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 августа 2020, понедельник, 11:23 981 Инфографика
Общество 2020-08-03T11:24:16+03:00
Українські Новини
В Минздраве рассказали о правила выезда из "красных" карантинных зон

В Минздраве рассказали о правила выезда из "красных" карантинных зон

Надежда Комендантова
Карантин, Минздав, Коронавирус, Максим Степанов, Красная зона, зоны карантина

В то время, как в Украине вступил в силу "зональный карантин", для перемещения из "красной зоны" карантина в "зеленую" сдавать тест на коронавирус (COVID-19) не нужно.

При этом работа общественного транспорта в "красной зоне" останавливается. Об этом на брифинге в понедельник, 3 августа, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"То есть выехать из "красной зоны" можно только на личном транспорте, если внутри авто не больше пяти человек, исключая детей до 14 лет. При этом сдавать тест не надо", – пояснил глава Минздрава.

Как сообщали Українські Новини, Украина изменила правила возвращения из-за границы: полный список "зеленых" и "красных" стран

Также Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.

Тем временем, Тернополь вслед за Луцком отказался усиливать карантин.

Больше новостей о: Карантин Минздав Коронавирус Максим Степанов Красная зона зоны карантина

Деньги в госказне в июле сократились на треть
НБУ снова начал скупать валюту
Новости
"Улучшение качества работы электросетей позволит повысить инвестпривлекательность Украины", – Сергей Вовк 11:26
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 7,5%, и она выше, чем в Европе 11:24
Карта Украины. Фото: reachinitiative.maps.arcgis.com
В Минздраве рассказали о правила выезда из "красных" карантинных зон 11:23 Инфографика
В Украине рекордно сократилось ПЦР-тестирование на коронавирус и на антитела к COVID-19 11:17
Азотный бизнес Group DF не будут разделять - суд признал недействительным решение АМКУ 11:11
больше новостей
Кто не сможет выйти на пенсию в 60 лет. Требования к украинцам 06:30
Минимальная пенсия вырастет до 2600: Минсоц назвал сроки и новые суммы выплат 05:20 Инфографика
Нападение на женщину в поезде Мариуполь-Киев. Работники поезда предлагали потерпевшей взятку 20:43
Как и когда начнется новый учебный год в вузах. Кабмин дал разъяснение 05:45
Нападение на журналистку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Сотрудник Верховной Рады обрадовался, что журналистку Интера едва не изнасиловали в поезде 12:20
больше новостей
Кто не сможет выйти на пенсию в 60 лет. Требования к украинцам 06:30
Минимальная пенсия вырастет до 2600: Минсоц назвал сроки и новые суммы выплат 05:20 Инфографика
Global Banking & Finance Awards 2020: ICU признана лучшим брокером и компанией по управлению активами в Украине 13:12
Нападение на журналистку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Сотрудник Верховной Рады обрадовался, что журналистку Интера едва не изнасиловали в поезде 12:20
На западной границе Украины образовались огромные очереди 18:18
больше новостей
Количество новых случаев коронавируса снижается второй день подряд: в Украине 990 заболевших за сутки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok