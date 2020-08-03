В Минздраве рассказали о правила выезда из "красных" карантинных зон

В то время, как в Украине вступил в силу "зональный карантин" , для перемещения из "красной зоны" карантина в "зеленую" сдавать тест на коронавирус (COVID-19) не нужно.

При этом работа общественного транспорта в "красной зоне" останавливается. Об этом на брифинге в понедельник, 3 августа, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"То есть выехать из "красной зоны" можно только на личном транспорте, если внутри авто не больше пяти человек, исключая детей до 14 лет. При этом сдавать тест не надо", – пояснил глава Минздрава.

Как сообщали Українські Новини, Украина изменила правила возвращения из-за границы: полный список "зеленых" и "красных" стран

Также Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.

Тем временем, Тернополь вслед за Луцком отказался усиливать карантин.