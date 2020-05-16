В Греции открыли более 500 пляжей. Люди стояли в очереди с раннего утра

В Греции в субботу открыли более 500 организованных пляжей, которые должны работать с соблюдением строгих рекомендаций по охране здоровья и безопасности из-за пандемии Covid-19.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Prothotema.

Среди обязательных мер ограничения в 40 человек на 1000 квадратных метров площади и расстояние не менее 4 метров между зонтиками от солнца, а между лежаками расстояние должно быть не менее метра.



Большое количество автомобилей время от времени вызывало большие заторы на побережье, в результате чего несколько часов машины не могли доехать до места назначения, тогда как температура в греческой столице достигает +39 градусов.

На популярном пляже Алимос, что находится к югу от Афин, люди стояли в очереди с раннего утра, чтобы занять место под солнцем.



На соседнем пляже сотрудники ходили с громкоговорителями между шезлонгами и призывали людей сохранять безопасное расстояние друг от друга.



Как сообщали Українські Новини, в Испании открыли для посещения пляжи Барселоны.



Кроме того, в Греции отели для туристов начнут открывать в июне, а с июля планируется полноценный старт туристического сезона.