В Греции объявили траур из-за первой молитвы в соборе Святой Софии

После того, как в Стамбуле в храме Святой Софии провели первое за 86 лет мусульманское богослужение, в Греции по этому поводу объявили траур и приспустили флаги.

Об этом сообщило греческое издание Greek City Times.

В Греции считают, что день, когда в Ая-Софии провели первое мусульманское богослужение – это траурный день для собора и христиан всего мира.

При этом по всей стране (Греции) в церквях зазвонил траурный звон. Также в стране приспустили флаги.

Предстоятель Элладской православной церкви Иеронимос II заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган использует религию для того, чтобы достичь своих политических целей, однако эта попытка будет бесполезной.

Как сообщали Українські Новини, христианские мозаики в соборе Святой Софии во время мусульманской молитвы будут покрывать завесами или закрывать лазерами.

Власти Евросоюза раскритиковали Турцию за решение превратить Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, и призвали турецкие власти пересмотреть данное решение.

В марте 2019 года президент Турции Реджеп Эрдоган приложил заменить статус музея Айя-София на мечеть, чтобы его можно было посещать бесплатно.