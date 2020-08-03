Франция начала требовать результат теста на коронавирус от авиапассажиров из 16 стран

Во Франции, где начали собирать первый термоядерный реактор, начали требовать отрицательный тест на коронавирус для пассажиров, прибывающих из 16 "стран риска". Об этом сообщает Le Figaro, передает "Европейская правда".

Как сообщается, с 1 августа пассажиры старше 11 лет, которые прибывают авиарейсами из "стран риска", обязуются предоставить в аэропорту справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанном менее чем за 72 часа до вылета.

Это касается лиц, которые сейчас имеют право въезда на территорию страны - граждан Франции или имеющих разрешение на постоянное проживание во Франции.

16 "странами риска" Франция определила США, Сербию, Турцию, ЮАР, Алжир, Бахрейн, Бразилию, ОАЭ, Индию, Израиль, Кувейт, Мадагаскар, Оман, Панама, Перу и Катар.

В первый день действия новых правил в аэропортах Руасси и Орли тест сдали 556 из около 2670 прибывших пассажиров.

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