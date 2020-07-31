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31 июля 2020, пятница, 12:25 308
Европа 2020-07-31T12:45:17+03:00
Українські Новини
В двух городах Нидерландов ужесточают карантин

В двух городах Нидерландов ужесточают карантин

Елизавета Кесельман
Карантин, Амстердам, Роттердам, Коронавирус, Нидердланды
Карантин. Фото: pexels
Карантин. Фото: pexels

В то время, как Исландия возвращает карантин, два больших города Нидерландов ужесточают карантинные меры и возвращают требования обязательного ношения масок в бщественных местах. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на нидерландский телеканал NOS.

Как отмечается, уже с 5 августа вводятся правила ношения масок всех жителей двух городов от 13 лет на улице и в магазинах.

В Амстердаме это меры будет применяться в районе "красных фонарей", на торговых улицах Kalverstraat и Nieuwendijk, а также на двух крупнейших рынках Plein 40-45 и Albert Cuypstraat.

В Роттердаме маски надо будет носить в торговых центрах и на рынках.

В Амстердаме обязательства по поводу масок не ограничены временем, в то время как в Роттердаме правило распространяется на людей с 6 утра до 10 вечера.

Людей, которые не будут соблюдать указанных требований, могут попросить покинуть территорию или оштрафовать.

Как сообщали Українські Новини, Таиланд продлил чрезвычайное положение до конца лета из-за коронавируса, а Бразилия открывает границы для туристов. 

 

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