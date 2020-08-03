Деньги в госказне в июле сократились на треть

В госказне остается более 50 млрд гривен

В госказне остается более 50 млрд гривен

В то время как платежный баланс сведен с профицитом, остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в июле сократился на 31,7% с 75,701 млрд гривен (на 1 июля) до 51,693 млрд гривен (на 1 августа).

Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2020 году составлял 10,517 млрд гривен (по состоянию на 1 апреля), а максимальный – 75,701 млрд гривен по состоянию на 1 июля.

Показатель на начало июля является рекордным.

В 2019 году остаток средств на ЕКС увеличился с 9,861 млрд гривен до 17,547 млрд гривен.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2019 году составлял 8,196 млрд гривен (по состоянию на 1 марта), а максимальный – 61,83 млрд гривен - на 1 сентября.

Как сообщали Українські Новини, единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, из которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.

В 2018 году остаток средств на ЕКС увеличился с 5,099 млрд до 9,861 млрд гривен.

Эксперты рассказали, что ждать от курса в ближайшее время. Если Национальный банк не обеспечит межбанковский рынок достаточным количеством валюты, то возможен новый виток курса до 28,5 грн/доллар и выше.



Кроме того, после стремительного двухнедельного роста доллар в обменниках падает.

С 24 по 31 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 19,91 коп. до 27,7802 UAH/USD.