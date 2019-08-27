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27 августа 2019, вторник, 14:34 86
Силовые структуры 2019-08-27T14:35:46+03:00
Українські Новини
НАБУ открыло дело на Поплавского за возможное недекларирование жилого дома

НАБУ открыло дело на Поплавского за возможное недекларирование жилого дома

Михаил Поплавский. Фото: ZN.ua
Михаил Поплавский. Фото: ZN.ua

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации депутатом Верховной Рады Михаилом Поплавским (группа "Воля народа").

Об этом Українським Новинам сообщил источник в бюро.

"По Поплавскому открыли (дело)", - сказал он.

Дело открыто по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

В ходе расследования проверяется информация о возможном сокрытии Поплавским жилого дома площадью 1 067 кв. м, фотографии которого он регулярно выкладывал на своих страницах в социальных сетях.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Верховной Рады Михаил Поплавский (группа "Воля народа") задекларировал 25 млн гривен доходов и наличных средств 12 млн гривен, 625 тыс. евро и 485 тыс. долларов за 2018 год. 


Ранее Поплавский возглавил Аграрную партию и заявил, что он сам аграрий.  

Поплавский задекларировал 37,1 млн гривен доходов за 2017 год. В собственности Поплавского находятся 3 земельных участка площадью 12 893 кв. м, 13 046 кв. м и 11 630 кв. м в Кировоградской области, квартира в Киеве площадью 75,8 кв. м и нежилое помещение в Венгрии площадью 109 кв. м.

 

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