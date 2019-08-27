НАБУ открыло дело на Поплавского за возможное недекларирование жилого дома

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации депутатом Верховной Рады Михаилом Поплавским (группа "Воля народа").

Об этом Українським Новинам сообщил источник в бюро.

"По Поплавскому открыли (дело)", - сказал он.

Дело открыто по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

В ходе расследования проверяется информация о возможном сокрытии Поплавским жилого дома площадью 1 067 кв. м, фотографии которого он регулярно выкладывал на своих страницах в социальных сетях.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Верховной Рады Михаил Поплавский (группа "Воля народа") задекларировал 25 млн гривен доходов и наличных средств 12 млн гривен, 625 тыс. евро и 485 тыс. долларов за 2018 год.



Ранее Поплавский возглавил Аграрную партию и заявил, что он сам аграрий.



Поплавский задекларировал 37,1 млн гривен доходов за 2017 год. В собственности Поплавского находятся 3 земельных участка площадью 12 893 кв. м, 13 046 кв. м и 11 630 кв. м в Кировоградской области, квартира в Киеве площадью 75,8 кв. м и нежилое помещение в Венгрии площадью 109 кв. м.