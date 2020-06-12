Поплавский возглавил Аграрную партию Украины

Сегодня, 12 июня, состоялся очередной XXVI съезд Аграрной партии Украины. В мероприятии приняли участие делегаты из 17 региональных партийных организаций, членов политического совета партии и уважаемые гости.

Главным событием съезда стало избрание Михаила Поплавского председателем Аграрной партии Украины.

"Для меня большая честь и ответственность стать председателем Аграрной партии Украины. Аграрная партия должна стать номером один в Украине. Для этого нужно: очень организованная и слаженная работа центрального аппарата и ответственный и профессиональный подход к делу наших региональных лидеров", - отметил Михаил Поплавский.

Кроме того, на съезде было принято решение об участии Аграрной партии в местных выборах 2020 года.