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12 июня 2020, пятница, 19:17 484
Верховная Рада и партии 2020-06-12T19:17:32+03:00
Українські Новини
Поплавский возглавил Аграрную партию Украины

Поплавский возглавил Аграрную партию Украины

Петр Стуженко
Михаил Поплавский, Аграрная партия Украины, Местные выборы-2020
Михаил Поплавский. Фото: пресс-служба
Михаил Поплавский. Фото: пресс-служба

Сегодня, 12 июня, состоялся очередной XXVI съезд Аграрной партии Украины. В мероприятии приняли участие делегаты из 17 региональных партийных организаций, членов политического совета партии и уважаемые гости.

Главным событием съезда стало избрание Михаила Поплавского председателем Аграрной партии Украины.

"Для меня большая честь и ответственность стать председателем Аграрной партии Украины. Аграрная партия должна стать номером  один в Украине. Для этого нужно: очень организованная и слаженная работа центрального аппарата и ответственный и профессиональный подход к делу наших региональных лидеров", - отметил Михаил Поплавский.

Кроме того, на съезде было принято решение об участии Аграрной партии в местных выборах 2020 года. 

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