Человеком года в номинации "Деятель искусств года" стал Поплавский, – СМИ

23 марта организационный комитет премии "Человек года" объявил лауреатов 2019 года. Одним из победителем общенациональной программы стал народный артист Украины, генеральный продюсер национальной музыкальной премии "Украинская песня года" Михаил Поплавский. Поплавский выиграл в номинации "Деятель искусств года - 2019".

Об этом сообщило интернет-издание "РБК-УКраина".

"В мире нет ничего невозможного. И, чтобы достичь успеха в любом деле, нужно вложить в него душу и сердце. Не деньги, не инвестиции, не желание заработать, а вложить себя", - процитировали Поплавского организаторы премии.

Напомним, Михаил Поплавский - почетный президент Киевского национального университета культуры и искусств, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель искусств Украины, исполнитель и популяризатор украинских песен, продюсер, режиссер-постановщик.

Полный кавалер ордена "За заслуги" (2000 - III степени, 2001 - II степени, 2007 - I степени), неоднократний лауреат национальной премии "Человек года", 5 лет подряд признан "Ректором года". Народный депутат Украины 4-го, 7-го, 8-го созывов.

Общенациональная программа "Человек года" - программа, которая ежегодно присуждает титул "Человек года" в Украине. Основана в 1995 году. Автор и разработчик - Аркадий Райцин. С 2001 года программа присуждает также международные и специальные премии. Проект охватывает все регионы Украины.