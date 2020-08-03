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03 августа 2020, понедельник, 05:15 258
Lifestyle 2020-08-03T05:15:01+03:00
Українські Новини
У трех знаков зодиака возможны препятствия в делах сегодня, — астролог

У трех знаков зодиака возможны препятствия в делах сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 3 августа 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 3 августа 2020. Фото: pixabay

В то время, как в воскресенье звезды сулили начало белой полосы Девам, Скорпионам и Водолеям, сегодня Близнецы, Весы и Козероги будут ставливаться с препятствиями в делах. О том, что ждет прежставителей этих знаков зодиака в понедельник, 3 августа, расскажут Українські Новини.

Близнецы

Близнецов ждет достаточно сложный и противоречивый день. Предстоит решать много вопросов, которые будут касаться прошлого. В течение всего дня обстановка будет напряженной. В этот период звезды советуют не действовать сгоряча. В делах лучше проявлять выдержку и терпение. Обсуждение важных задач и дел лучше перенести на следующий день.

Весы 

Обстоятельства сегодняшнего дня могут складываться не в пользу Весов. Вероятно, не по своему желанию представители этого знака окажутся в центре ссоры или конфликта. В ходе неприятной истории ничего существенного не произойдет, но такой инцидент может испортить настроение на весь день. В этот период звезды советуют сосредоточиться на решении текущих вопросов, отдавая предпочтение самостоятельной работе.

Козерог

Козерогам в понедельник стоит быть внимательнее в делах. Ответственно подходите к решению всех вопросов. Вероятно, в работе могут возникать ошибки и просчеты. Будьте бдительны, работу потом не пришлось переделывать дважды. В этот день отбросьте лишние амбиции и лень в сторону и упорно трудитесь.

Как сообщали Україньскі Новини, в понедельник, 3 августа, ночью в Карпатах похолодает до +6 градусов.

Кроме того, в августе можно наблюдать за несколькими астрономическими явлениями.

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