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  • У трьох знаків зодіаку можливі перешкоди в справах сьогодні, — астролог
03 серпня 2020, понеділок, 05:15 13
Lifestyle 2020-08-03T11:30:05+03:00
Українські Новини
У трьох знаків зодіаку можливі перешкоди в справах сьогодні, — астролог

У трьох знаків зодіаку можливі перешкоди в справах сьогодні, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на 3 серпня 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 3 серпня 2020. Фото: pixabay

В той час, як за гороскопом на серпень деяким знакам зодіаку варто очікувати на зміни в особистому житті і фінансовий успіх, за гороскопом на сьогодні, 3 серпня, Близнюки, Терези і Козероги будуть стикатися з перешкодами у справах. Про те, що чекає представників цих знаків зодіаку у понеділок, 3 серпня, розкажуть Українські Новини.

Близнюки

Близнюків чекає досить складний і суперечливий день. Належить вирішувати багато питань, які будуть стосуватися минулого. Протягом усього дня обстановка буде напруженою. У цей період зірки радять не діяти зопалу. У справах краще проявляти витримку і терпіння. Обговорення важливих завдань і справ краще перенести на наступний день.

Терези

Обставини сьогодні можуть складатися не на користь Терезів. Ймовірно, не за своїм бажанням представники цього знака виявляться в центрі сварки або конфлікту. Під час неприємної історії нічого суттєвого не станеться, але такий інцидент може зіпсувати настрій на весь день. У цей період зірки радять зосередитися на вирішенні поточних питань, віддаючи перевагу самостійній роботі.

Козеріг

Козерогам в понеділок варто бути уважнішими в справах. Відповідально підходите до вирішення всіх питань. Ймовірно, у роботі можуть виникати помилки та прорахунки. Будьте пильні, роботу потім не довелося переробляти двічі. В цей день відкиньте зайві амбіції і лінь в бік і наполегливо працюєте.

Як повідомляли Українські Новини, за прогнозом погоди, у серпні можливі заморозки.

Крім того, в серпні можна спостерігати за кількома астрономічними явищами.

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