Ночью в Карпатах похолодает до +6 градусов. Прогноз погоды на 3 июля

В то время, как в Украину на выходных пришло похолодание с дождями, в понедельник, 3 августа, в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +24…+26 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +22…+29 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, температура ночью +6…+11 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Моршине ночью без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +25…+27 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, температура ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +21…+28 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +22…+28 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +23…+28 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +23…+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +23…+28 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +25…+27 градусов.

2 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22…+25 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса.

Ранее Українські Новини сообщали, 2 июля на Ильин день в Украину пришли похолодания и еще пасмурная погода с осадками в некоторых областях.

Также синоптики сделали прогноз погоды на последний месяц лета – в августе возможны даже заморозки.