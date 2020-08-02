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02 августа 2020, воскресенье, 05:00 33
Lifestyle 2020-08-02T05:00:01+03:00
Українські Новини
У трех знаков зодиака начнется белая полоса сегодня, — астролог

У трех знаков зодиака начнется белая полоса сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 2 августа 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 2 августа 2020. Фото: pixabay

В то время, как в первый день августа Тельцам, Львам и Весам было по силам решить любые проблемы, сегодня у Дев, Скорпионов и Водолеев начнется белая полоса в жизни. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в воскресенье, 2 августа, расскажут Українські Новини.

Дева

В воскресенье звезды будут на стороне Дев. Обстоятельства будут складываться в пользу представителей этого знака, что позволит с легкостью разобраться со всеми вопросами, которые могут возникать в течение этого периода. В этот день постарайтесь не упустить благоприятную возможность и максимально использовать это время для реализации намеченных планов.

Скорпион

У Скорпионов в этот день наступит благоприятный период для инициатив и творчества. Не упустите это время для реализации самых смелых и грандиозных планов. В воскресенье начинайте активно действовать с самого утра. Не ленитесь и используйте любую возможность, чтобы реализовать свои замыслы и воплотить задуманное.

Водолей

У Водолеев будет хороший день для встреч и общения с друзьями и близкими. Кроме того, для представителей этого знака откроются новые горизонты, могут обозначиться интересные перспективы, которые в будущем будут способствовать их карьерному росту. Звезды советуют быть энергичнее и решительнее в воскресенье.

Как сообщали Українські Новини, в августе можно наблюдать за несколькими астрономическими явлениями.

Ранее астролог рассказал, что ждет представителей всех знаков зодиака в августе.

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