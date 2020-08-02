За неделю режима тишины боевых потерь и ранений в ВСУ не было, — штаб ООС

После того, как боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС 1 августа, а двое военных получили травмы, штаб операции Объединенных сил констатирует отсутствие нарушений режима прекращения огня в зоне проведения операции в воскресенье, 2 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українські Новини.

"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, которые добросовестно выполняют свои задачи по назначению, обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет", - говорится в сообщении ООС.

Отмечается, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Украинские военнослужащие соблюдают полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

В сообщении также отмечается, что с начала введения режима прекращения огня, 27 июля, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

В течение уходящей недели было зафиксировано 14 одиночных неприцельных обстрелов со стороны боевиков.

Согласно сообщению, все они носили провокационный характер и имели единую цель - открытие украинскими военными ответного огня, чтобы в дальнейшем задокументировать этот факт и обвинить подразделения Вооруженных сил Украины в срыве договоренностей, которые были достигнуты на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Подчеркивается, что украинские военные в течение недели на провокации не реагировали.

Как сообщали Українськi Новини, миссия ОБСЕ зафиксировала более 200 провокаций со стороны боевиков с начала режима тишины.

31 июля боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС), потерь среди украинских военнослужащих не было.