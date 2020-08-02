За тиждень режиму тиші бойових втрат і поранень у ЗСУ не було, — штаб ООС

Після того, як бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню в зоні ООС 1 серпня, а двоє військових отримали травми, штаб операції Об'єднаних сил констатує відсутність порушень режиму припинення вогню в зоні проведення операції в неділю, 2 серпня.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"З початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які сумлінно виконують свої завдання за призначенням, обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. Бойових втрат і поранень серед наших захисників ні", - йдеться в повідомленні ООС.

Наголошується, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Українські військовослужбовці дотримуються повний і всеосяжний режим припинення вогню.

У повідомленні також наголошується, що з початку введення режиму припинення вогню, 27 липня, бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

протягом минулого тижня було зафіксовано 14 одиночних неточних обстрілу з боку бойовиків.

Згідно з повідомленням, всі вони носили провокаційний характер і мали єдину мету - відкриття українськими військовими відповідь вогню, щоб в подальшому задокументувати цей факт і звинуватити підрозділи Збройних сил України у зриві домовленостей, які були досягнуті на засіданні Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.

Підкреслюється, що українські військові протягом тижня на провокації не реагували.

Як повідомляли Українські Новини, місія ОБСЄ зафіксувала понад 200 провокацій з боку бойовиків з початку режиму тиші.

31 липня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС), втрат серед українських військовослужбовців не було.