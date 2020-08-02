Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС 1 августа. Двое военных получили травмы

В то время, как с момента режима "тишины" Миссия ОБСЕ зафиксировала более 200 провокаций сто стороны боевиков, 1 августа они 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС), потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українські Новини. Как отмечают в штабе ООС, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Украинские защитники продолжают держать линию обороны и соблюдать режим прекращения огня. "За минувшие сутки зафиксировано 3 неприцельных обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В вечернее время противник из стрелкового оружия провоцировал наших защитников у населенного пункта Пески", – говорится в сообщении. Указывается, что украинские воины на провокации не поддались и огонь в ответ не открывали. По данным ООС, потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет. В то же время, за минувшие сутки двое военнослужащих из состава Объединенных сил были травмированы. "Один воин получил осколочные ранения задев ногой неизвестное взрывное устройство, а второй защитник – травмировал руку на одном из опорных пунктов. Оба военнослужащих оперативно доставили в лечебные учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь", – сообщают в ООС. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Как сообщали Українськi Новини, 31 июля боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС), потерь среди украинских военнослужащих не было. Кроме того, 29 июля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, боевики открывали огонь один раз возле Новолуганского и в результате их действий украинские военные не понесли потерь.