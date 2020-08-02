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02 августа 2020, воскресенье, 13:50 159
Силовые структуры 2020-08-02T13:50:02+03:00
Українські Новини
Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС 1 августа. Двое военных получили травмы

Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС 1 августа. Двое военных получили травмы

Ирина Николенко
Боевики, ООС, Ситуация в зоне ООС, Обстрел боевиков, обстрелы в зоне ООС, Штаб ООС
ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

В то время, как с момента режима "тишины" Миссия ОБСЕ зафиксировала более 200 провокаций сто стороны боевиков, 1 августа они 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС), потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українські Новини.

Как отмечают в штабе ООС, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Украинские защитники продолжают держать линию обороны и соблюдать режим прекращения огня.

"За минувшие сутки зафиксировано 3 неприцельных обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В вечернее время противник из стрелкового оружия провоцировал наших защитников у населенного пункта Пески", – говорится в сообщении. 

Указывается, что украинские воины на провокации не поддались и огонь в ответ не открывали.

По данным ООС, потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет.

В то же время, за минувшие сутки двое военнослужащих из состава Объединенных сил были травмированы.

"Один воин получил осколочные ранения задев ногой неизвестное взрывное устройство, а второй защитник – травмировал руку на одном из опорных пунктов. Оба военнослужащих оперативно доставили в лечебные учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь", – сообщают в ООС.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Как сообщали Українськi Новини, 31 июля боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС), потерь среди украинских военнослужащих не было.

Кроме того, 29 июля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, боевики открывали огонь один раз возле Новолуганского и в результате их действий украинские военные не понесли потерь.

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