Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС 1 августа. Двое военных получили травмы

В то время, как с момента режима "тишины" Миссия ОБСЕ зафиксировала более 200 провокаций сто стороны боевиков, 1 августа они 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС), потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українські Новини.

Как отмечают в штабе ООС, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Украинские защитники продолжают держать линию обороны и соблюдать режим прекращения огня.

"За минувшие сутки зафиксировано 3 неприцельных обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В вечернее время противник из стрелкового оружия провоцировал наших защитников у населенного пункта Пески", – говорится в сообщении.

Указывается, что украинские воины на провокации не поддались и огонь в ответ не открывали.

По данным ООС, потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет.

В то же время, за минувшие сутки двое военнослужащих из состава Объединенных сил были травмированы.

"Один воин получил осколочные ранения задев ногой неизвестное взрывное устройство, а второй защитник – травмировал руку на одном из опорных пунктов. Оба военнослужащих оперативно доставили в лечебные учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь", – сообщают в ООС.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Как сообщали Українськi Новини, 31 июля боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС), потерь среди украинских военнослужащих не было.

Кроме того, 29 июля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, боевики открывали огонь один раз возле Новолуганского и в результате их действий украинские военные не понесли потерь.