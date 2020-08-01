Режим тишины на Донбассе: боевики применили гранатометы и стрелковое оружие

Боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) 31 июля, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українські Новини.

"31 июля вооруженными формированиями Российской Федерации 4 раза нарушено провозглашенный режим прекращения огня. Вражеские провокации с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия отмечены в районе населенных пунктов Водяное, Южное и Луганское. Одиночные неприцельные обстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали... Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", – сказано в нем.

С начала текущих суток обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и готовы к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника.

Также сообщается, что военнослужащие Объединенных сил не оставляют жителей прифронтовых населенных пунктов один на один со своими проблемами и постоянно участвуют в жизни этих населенных пунктов и помогают их жителям. Так, за минувшие сутки военные медики одного из мобильных госпиталей из состава Объединенных сил провели обзор гражданского населения прифронтового села Троицкое Луганской области.

Терапевтом, хирургом и кардиологом осмотрено местных людей и даны рекомендации по лечению выявленных заболеваний.

Как сообщали Українськi Новини, 29 июля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, боевики открывали огонь один раз возле Новолуганского и в результате их действий украинские военные не понесли потерь.

Также Президент Владимир Зеленский пообещал отвечать в случае серьезных обстрелов на территории ООС.