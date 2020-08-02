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02 августа 2020, воскресенье, 08:37 98
Силовые структуры 2020-08-02T09:00:01+03:00
Українські Новини
За 5 дней на Донбассе ОБСЕ зафиксировала более 200 нарушений режима "тишины"

За 5 дней на Донбассе ОБСЕ зафиксировала более 200 нарушений режима "тишины"

Ирина Николенко
ОБСЕ, Донбасс, Прекращение огня, Режим тишины, ООС
ОБСЕ. Фото: Facebook/ОБСЕ
ОБСЕ. Фото: Facebook/ОБСЕ

После того, как в ООС ввели режим тишины с 27 июля, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за 5 дней зафиксировала более 200 нарушений прекращения огня. Об этом говорится в отчете ОБСЕ, передают Українські Новини.

В частности, с 27 июля к вечеру 31 июля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений режима прекращения огня.

"С 00:01 27 июля и до конца отчетного периода Миссия зафиксировала в общей сложности 225 нарушений режима прекращения огня", – говорится в сообщении.

В субботу наблюдатели насчитали 9 нарушений в Донецкой области и 93 в Луганской области. Хотя сутками ранее было только одно нарушение.

Кроме того, 27 июля в Марьинке, подконтрольной Украины, гражданский получил осколочные ранения.

"СММ зафиксировала вооружение, размещенное с нарушением линий отвода по обе стороны от линии соприкосновения", – говорится в отчете.

Ранее Українські Новини сообщали, 22 июля состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции, на котором договорились о режиме полного и прекращения огня.

За нарушение режима прекращения огня украинские военнослужащие будут привлечены к ответственности.

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