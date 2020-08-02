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02 августа 2020, воскресенье, 15:48 317
Общество 2020-08-02T15:48:32+03:00
Українські Новини
На Львовщине от коронавируса умер глава центра первичной медпомощи

На Львовщине от коронавируса умер глава центра первичной медпомощи

Надежда Комендантова
Коронавирус, Смерть от коронавируса, Коронавирус во Львовской области, Коронавирус у медиков
Василию Савенко в этом месяце могло исполниться 60 лет. Фото: Flickr
Василию Савенко в этом месяце могло исполниться 60 лет. Фото: Flickr

В то время, как летальность от заболевания коронавирусом в Украине составляет 2,4%, в Старом Самборе Львовской области от коронавирусной инфекции умер руководитель центра первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) Василий Савенко.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Мыкычак на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Ушел из жизни Василий Савенко. Снова этот ужасный вирус унес хорошего человека", - сообщила замминистра.

По словам Мыкычак, Савенко был активным и трудолюбивым человеком, который "горел работой" и имел много интересных идей.

Ранее Українські Новини сообщали, во Львовской области из-за осложнений коронавируса умерла 20-летняя девушка.

Также во Львове от коронавируса умерла лаборантка Львовского областного лабораторного центра.

Тем временем, по состоянию на 1 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 112 до 72 168, количество умерших от заболевания - на 16 человек до 1 725 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 5,1%, количество новых летальных случаев снизилось на 20%.

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