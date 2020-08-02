На Львовщине от коронавируса умер глава центра первичной медпомощи

Василию Савенко в этом месяце могло исполниться 60 лет. Фото: Flickr

Василию Савенко в этом месяце могло исполниться 60 лет. Фото: Flickr

В то время, как летальность от заболевания коронавирусом в Украине составляет 2,4%, в Старом Самборе Львовской области от коронавирусной инфекции умер руководитель центра первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) Василий Савенко.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Мыкычак на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Ушел из жизни Василий Савенко. Снова этот ужасный вирус унес хорошего человека", - сообщила замминистра.

По словам Мыкычак, Савенко был активным и трудолюбивым человеком, который "горел работой" и имел много интересных идей.

Ранее Українські Новини сообщали, во Львовской области из-за осложнений коронавируса умерла 20-летняя девушка.

Также во Львове от коронавируса умерла лаборантка Львовского областного лабораторного центра.

Тем временем, по состоянию на 1 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 112 до 72 168, количество умерших от заболевания - на 16 человек до 1 725 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 5,1%, количество новых летальных случаев снизилось на 20%.