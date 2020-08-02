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02 августа 2020, воскресенье, 14:44 647
Медицина 2020-08-02T15:30:07+03:00
Українські Новини
Больше всего от коронавируса умирают Кировоградщине: Минздрав обнародовал летальность от COVID-19

Больше всего от коронавируса умирают Кировоградщине: Минздрав обнародовал летальность от COVID-19

Надежда Комендантова
Коронавирус, Смертность от коронавируса, Смертность от коронавируса в Украине, Летальность от коронавируса
Больница. Фото: Facebook/Минздрав
Больница. Фото: Facebook/Минздрав

В то время, как Украина занимает 34-е место в мире по количеству случаев коронавируса, летальность от заболевания коронавирусом в стране составляет 2,4%.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

По данным центра, количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 2 августа составляет 30 900 человек.

На стационарном лечении находится 4 625 человек, из них 128 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях", - сообщили в центре.

Заболевание было подтверждено в 5 072 детей и 8 755 медиков, из них 6 426 медработников выздоровели.

За сутки исследовано 12 403 образца методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Отмечается, что всего проведено 1 058 383 ПЦР-исследования.

Как сообщали Українськi Новини, 1 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 112 до 72 168, количество умерших от заболевания - на 16 человек до 1 725 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 5,1%, количество новых летальных случаев снизилось на 20%.

Ранее в Минздраве объяснили разделение Украины на карантинные зоны

 

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