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09 июля 2020, четверг, 20:18 980 Инфографика
Общество 2020-07-09T20:20:07+03:00
Українські Новини
Во Львове от коронавируса умерла лаборантка

Во Львове от коронавируса умерла лаборантка

Надежда Комендантова
Медик, Смерть от коронавируса, Смерть от коронавируса в Украине, Коронавирус у медиков
Доктор. Фото: pixabay
Доктор. Фото: pixabay

В то время, как за март и апрель в Украине от коронавируса умерли 252 человека, во Львове от COVID-19 умер уже второй работница Львовского областного лабораторного центра.

Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на главную епидемиологиню области Наталью Тимко.

"Женщина находилась более двух недель в областной инфекционной больнице. Последние двое суток – в отделении интенсивной терапии на аппарате искусственной вентиляции легких", – рассказала Тимко.

По словам инфекциониста, болезнь развивалась постепенно: сперва женщина начала кашлять, у нее появилась одышка, а когда сделали компьютерную томографию легких, – обнаружили пневмонию. Впоследствии ПЦР-тест подтвердил диагноз COVID-19.

Умершая была жительницей Львова. Ее муж тоже инфицировался и находится в больнице. По словам Натальи Тимко, у мужа положительная динамика течения заболевания.

Течение заболевания COVID-19/Инфографика 24 канала Течение заболевания COVID-19/Инфографика 24 канала

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 9 июля во Львовской области на коронавирус заболела уже 6681 человек. 990 пациентов выздоровели. Летальными оказались 174 случая. 

Тем временем, в Украине ввели страхование медиков, работающих с COVID-19

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