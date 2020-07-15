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15 июля 2020, среда, 12:14 774
Общество 2020-07-15T13:15:03+03:00
Українські Новини
Во Львовской области из-за осложнений коронавируса умерла 20-летняя девушка

Во Львовской области из-за осложнений коронавируса умерла 20-летняя девушка

Ирина Николенко
Коронавирус, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса, Смерть от коронавируса в Украине, Коронавирус во Львовской области
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В то время, как во Львовской области ослабили карантин, во вторник ночью из-за осложнений коронавирусной инфекции умерла 20-летняя девушка. Об этом сообщает издание "Львівський портал", передают Українські Новини.

Девушка умерла в Стрыйской городской больнице. Как сообщил директор департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Орест Чемерис, больная попала в больницу в прошлую пятницу в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией.

Менее чем за сутки, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Также у нее обнаружили сопутствующую патологию. Однако, ее жизнь спасти не удалось.

Также больная имела положительный ИФА-тест и ждала результатов ПЦР-исследования. Как сообщают врачи, девушка около недели лечилась дома.

Ранее Українські Новини сообщали, во Львове от коронавируса умерла лаборантка Львовского областного лабораторного центра.

Тем временем, по состоянию на 15 июля, в Украине обнаружили 836 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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