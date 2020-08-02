Найбільше від коронавірусу помирають Кіровоградщині: МОЗ оприлюднив летальність від COVID-19

В той час, як Україна посідає 34-е місце в світі за кількістю випадків коронавірусу, летальність від захворювання коронавірусом в країні складає 2,4%.

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

За даними центру, кількість зареєстрованих активних хворих станом на 2 серпня становить 30 900 чоловік.

На стаціонарному лікуванні перебуває 4 625 осіб, з них 128 осіб-підключені до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

"Летальність по країні складає 2,4%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,1%), Черкаській (3,9%) та Закарпатської (3,8%) областях", - повідомили в центрі.

Захворювання було підтверджено у 5 072 дітей і 8 755 медиків, з них 6 426 медпрацівників одужали.

За добу досліджено 12 403 зразка методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Наголошується, що всього проведено 1 058 383 ПЛР-дослідження.

Як повідомляли Українські Новини, 1 серпня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 1 112 до 72 168, кількість померлих від захворювання - на 16 осіб до 1 725 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 5,1%, кількість нових летальних випадків знизилася на 20%.

Тим часом, "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 c 3 серпня буде встановлено у Луцьку, Тернополі та у Кіцманському районі Чернівецької області.