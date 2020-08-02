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02 серпня 2020, неділя, 12:34 9
Суспільство 2020-08-02T14:00:01+03:00
Українські Новини
Після падіння у Києві знову збільшилася кількість інфікованих коронавірусом. Де найбільше хворіють

Після падіння у Києві знову збільшилася кількість інфікованих коронавірусом. Де найбільше хворіють

Ирина Николенко
Віталій Кличко, Мер Києва, Коронавірус, Covid-19, коронавірус в Києві
Коронавірус в Києві. Фото: pixabay
Коронавірус в Києві. Фото: pixabay

В Києві кількість хворих коронавірусом (COVID-19) 1 серпня порівняно з попередньою добою збільшилася на 110 людини до 8 452.

Про це повідомив мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Станом на ранок 2 серпня у столиці вже 8 452 підтверджених випадків захворювання COVID-19", – зазначив Кличко.

За його словами, за минулу добу захворіло 57 жінок у віці від 20 до 81 років, 47 чоловіків у віці від 19 до 75 років, 2 дівчинки - 15 і 16 років і 4 хлопчика від 3 до 11 років.

В лікарні столиці госпіталізували 12 пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 13 осіб.

Вже коронавірус подолали 2 994 жителя Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі - 20, Дарницькому - 19 і в Солом'янському - 13 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, 30 липня кількість хворих коронавірусною інфекцією в Києві збільшилася на 110 осіб до 8 241.

За минулу добу, 29 липня, в столиці захворіли коронавірусом 199 осіб, всього з початку пандемії інфікованих зафіксували 8 131.

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