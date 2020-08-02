Сотрудник Верховной Рады обрадовался, что журналистку Интера едва не изнасиловали в поезде

После того, как 1 августа в поезде сообщением Киев-Мариуполь один из пассажиров напал на женщину с несовершеннолетним ребенком , активист общественной инициативы "Бойкот российского телерадиопродукта" Тарас Писаржевский позлорадствовал над тем, что журналистку избили и едва не изнасиловали. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Тарас Писаржевский своим рабочим местом на странице в Facebook указал Верховную Раду.

В своем посте в Facebook он позлорадствовал над историей, которая случилась с журналисткой телеканала "Интер" Анастасией Луговой.

"Жаль, что не Натаха Влащенко. Но тоже медиапроститутка, как никак", – написал Писаржевский.

Тарас Писаржевский позлорадствовал над нападением на журналистку в поезде. Скриншот Facebook/ Тарас Писаржевский

Этот пост увидела упомянутая телеведущая канала ZIK Наталья Влащенко. Она попросила своих подписчиков выяснить, работает ли Писаржевский в Раде, а также призвала Дмитрия Разумкова уволить этого человека, если он занимает в парламенте какую-либо должность.

На следующий день после инцидента Писаржевский удалил пост после многочисленных возмущений в соцсетях и решил извинится.

"Оценив этот сообщение с точки зрения постороннего человека, четко осознаю на сколько это высказывание и вообще этот сообщение в данном контексте стало справедливо возмутительным для всех людей, которые могли о нем услышать. Сегодня мне уже самому до конца четко трудно понять, что именно тогда мной руководило, поскольку – в самом деле: женщина с ребенком попала в трагическую ситуацию, оставшись в одиночестве лицом к лицу с преступником", – написал Писаржевский.

Тарас Писаржевский извинился. Скриншот Facebook/ Тарас Писаржевский

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