Співробітник Верховної Ради зрадів, що журналістку Інтера ледь не зґвалтували в потязі

Після того, як 1 серпня у потязі сполученням Київ-Маріуполь один з пасажирів накинувся на жінку та побив її, активіст громадської ініціативи "Бойкот російського телерадіопродукта" Тарас Пісаржевський позловтішатися над тим інцидентом. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

Тарас Пісаржевський своїм робочим місцем на сторінці в Facebook вказав Верховну Раду.

У своєму пості в Facebook він зловтішався над історією, яка трапилася з журналісткою телеканалу "Інтер" Анастасією Луговою.

"Шкода, що не Натаха Влащенко. Але теж медіапроститутка, як-не-як", – написав Пісаржевський.

Тарас Пісаржевський позловтішатися над нападом на журналістку в поїзді. Скріншот Facebook/ Тарас Писаржевський

Цей пост побачила згадана телеведуча каналу ZIK Наталія Влащенко. Вона попросила своїх підписників з'ясувати, чи працює Пісаржевський у Раді, а також закликала Дмитра Разумкова звільнити цю людину, якщо він займає в парламенті яку-небудь посаду.

На наступний день після інциденту Пісаржевський видалив пост після численних збурень в соцмережах і вирішив вибачитися.

"Тепер, оцінивши цей допис з погляду сторонньої людини, чітко усвідомоюю на скільки це висловлювання та й загалом цей допис у даному контексті став справедливо обурливим для всіх людей, які мали змогу про нього почути. Сьогодні мені вже самому до кінця чітко важко зрозуміти, що саме тоді мною керувало, оскільки — справді: та жінка з дитиною потрапила в трагічну ситуацію, залишившись на самоті віч-на-віч зі злочинцем", – написав Пісаржевський.

Тарас Пісаржевський вибачився. Скріншот Facebook/ Тарас Писаржевський

Раніше Українські Новини повідомляли, в Днипрі побили дівчину, яка заплатила за два місця в маршрутці і хотіла їхати без сусідів.

А в Києві в маршрутці агресивний чоловік погрожував пасажирам пістолетом.