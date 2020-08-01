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01 августа 2020, суббота, 11:40 162
Общество 2020-08-01T11:40:01+03:00
Українські Новини
После однодневного спада количество новых случаев заболевания коронавирусом резко увеличилось

После однодневного спада количество новых случаев заболевания коронавирусом резко увеличилось

Ирина Николенко
коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Covid-19, Заболеваемость коронавирусом, количество больных коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

31 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 172 до 71 056, количество умерших от заболевания – на 16 человек до 1 709 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 7,5%, количество новых летальных случаев снизилось на 20%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 31 июля в Украине зарегистрировано 71 056 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 709 летальных, 39 308 человек выздоровели.

За сутки зафиксированы 1 172 новых случая, выздоровели 556 человек, умерли 16 человек.

Таким образом, 31 июля показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших, – 1 172 против 556.

Количество новых случаев заболевания 31 июля составило 1,6% от общего количества заболевших на 30 июля.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (9 671), в Киеве (8 342) и Ривненской области (6 111).

В Черновицкой области зафиксированы 5 964 случая коронавирусной инфекции, в Закарпатской – 5 210 случаев, в Ивано-Франковской – 4 680, в Волынской – 3 828, в Киевской – 3 787, в Харьковской – 3 786, в Одесской – 3 215, в Тернопольской – 2 035, в Винницкой – 2 766, в Житомирской – 1 896, в Днепропетровской – 1 413, в Хмельницкой – 1 163 случая.

942 случая выявлены в Черкасской области, 889 случаев – в Донецкой, 843 случая – в Черниговской, 800 случаев – в Запорожской, 704 случая – в Кировоградской, 602 случая – в Николаевской, 509 случаев – в Сумской, 446 случаев – в Полтавской, 227 случаев – в Херсонской и 127 случаев – в Луганской областях.

Как сообщали Українськi Новини, 29 июля в Украине обнаружили 1 197 новых случаев заболевания инфекцией COVID-19 до 68 794.

28 июля за сутки зафиксировали 1 022 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией до 67 597.

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