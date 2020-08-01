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01 августа 2020, суббота, 19:53 101
Политика 2020-08-01T19:55:49+03:00
Українські Новини
Западная Сахара, Турки и Кайкос: Минздрав оконфузился, добавив в список зон несуществующие страны

Западная Сахара, Турки и Кайкос: Минздрав оконфузился, добавив в список зон несуществующие страны

Надежда Комендантова
Минздрав, Конфуз, Страны, карантинные зоны
Минздрав оконфузился. Скриншот видео.
Минздрав оконфузился. Скриншот видео.

Министерство здравоохранения опубликовало новый список стран "красной" и "зеленой" зоны, убрав из него неправильно указанные географические названия и сделав уточнения касательно правового статуса государств.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В обновленном списке, составленном на основе принципиально новых критериев, 194 государства. В документе уточняется, что список состоит из государств-членов Всемирной организации здравоохранения.

Предварительный список с ошибками содержал 214 пунктов, среди которых были такие страны, как "Западная Сахара", которая имеет статус спорной территории — даже не страны или государства. Также  в список попали заморские территории Великобритании и Франции, которые де-факто не имеют статуса независимых государств. В названии одной из них сделали ошибку: назвали Острова Теркс и Кайкос "Турки и Кайкос". Также Минздрав фактически признал независимость Тайваня и Гонконга от Китая. А Кот-д'Ивуар назван "Берегом Слоновой Кости" — хотя это название страны не используется с середины 1980-х годов. Также французский остров Сен-Мартен назвали "Святым Мартином".

Скриншот предыдущего списка Минздрава. Скриншот предыдущего списка Минздрава.

Также министерство отдельно отметило, что "включенные в таблицу названия государств никоим образом не отражают позицию правительства Украины относительно их правового статуса".

Глава МИД Дмитрий Кулеба в пятницу сообщил, что министерство иностранных дел поможет коллегам с Минздрава исправить ошибки в списке стран.

Несмотря на то, что Минздрав убрал прежний список, однако он сохранился в кэше Google. В заголовке таблицы Минздрава указано, что речь идет именно о странах, а не территориях. 

Ранее пресс-служба Зеленского снова оконфузилась, отослав вышиванку несуществующему "президенту Канады".

Также у Зеленского перепутали пол премьера Индии.

Кроме того, пресс-служба Зеленского в очередной раз оконфузилась, перепутав Латвию с Литвой.

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