Тернополь отказался усиливать карантин

Вслед за Луцком, власти которого отказываются останавливать общественный транспорт, Тернополь заявил, что будет работать в обычном режиме, несмотря на отнесение к "красному уровню" эпидемической опасности распространения COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Тернопольского городского совета, передают Українськi Новини.

Указывается, государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Тернополь отнесен к "красному" уровню эпидемической опасности, что означает запрет пассажирских перевозок, работы учреждений сферы культуры, общественного питания, ТРЦ, социальных и реабилитационных учреждений.

Городской совет подчеркивает, что основания принятия такого решения не установлены, поскольку показатели уровня заболеваемости COVID-19 в Тернополе за последние дни пошли на спад и держатся на том же низком уровне по состоянию на 1 августа.

"Среднее количество тестирований методом ПЦР составляет 78,1 (показатель должен быть не менее 24); коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 11,1 (показатель - 11); показатель динамики роста случаев инфицирования - 12,5 (показатель - 10)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что "красный" уровень эпидемической опасности устанавливается в случае загруженности более 75% коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, а на данный момент в Тернополе этот показатель составляет 46,89%, что вдвое меньше норматива.

"Сейчас с понедельника, 3 августа, предприятия, учреждения и организации Тернополя будут работать в обычном режиме. При этом призываем жителей соблюдать санитарно-эпидемиологические условия", - подчеркнул мэр города Сергей Надал.

Также с целью обеспечения нормальной жизнедеятельности города и защищая права жителей Тернополя на труд и свободу передвижения мэр 3 августа созывает внеочередную сессию городского совета, во время которой на рассмотрение депутатов будет вынесен вопрос оценки законности данного постановления об отнесении Тернополя к "красной" зоне.

Что запрещено в разных карантинных зонах.

Как сообщали Українськi Новини, "красный уровень" эпидемической опасности распространения COVID-19 c 3 августа будет установлен в Луцке, Тернополе и в Кицманском районе Черновицкой области.

Тем временем, Степанов заявляет, что в разделении регионов на зоны в зависимости от эпидемической ситуации нет никакого политического подтекста.