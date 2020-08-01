Тернопіль відмовився посилювати карантин

Слідом за Луцьком, влада якого відмовляється зупиняти громадський транспорт, незважаючи на перебування в "червоній" зоні, Тернопіль, заявив, що буде працювати у звичайному режимі, незважаючи на віднесення до "червоного рівня" епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні Тернопільської міської ради, передають Українські Новини.

Вказується, державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Тернопіль віднесений до "червоного" рівня епідемічної небезпеки, що означає заборону пасажирських перевезень, роботи закладів сфери культури, громадського харчування, ТРЦ, соціальних та реабілітаційних установ.

Міська рада підкреслює, що підстави прийняття такого рішення не встановлено, оскільки показники рівня захворюваності COVID-19 в Тернополі за останні дні пішли на спад і тримаються на тому ж низькому рівні станом на 1 серпня.

"Середня кількість тестувань методом ПЛР становить 78,1 (показник повинен бути не менше 24); коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 11,1 (показник - 11); показник динаміки зростання випадків інфікування - 12,5 (показник - 10)", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що "червоний" рівень епідемічної небезпеки встановлюється у разі завантаженості більше 75% ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим COVID-19, а на даний момент у Тернополі цей показник становить 46,89%, що вдвічі менше нормативу.

"Зараз з понеділка, 3 серпня, підприємства, установи та організації Тернополя працюватимуть у звичайному режимі. При цьому закликаємо мешканців дотримуватися санітарно-епідеміологічні умови", - підкреслив мер міста Сергій Надал.

Також з метою забезпечення нормальної життєдіяльності міста та захищаючи права жителів Тернополя на працю і свободу пересування мер 3 серпня скликає позачергову сесію міської ради, під час якої на розгляд депутатів буде винесено питання оцінки законності постанови про віднесення Тернополя до "червоній" зоні.

Що заборонено в різних карантинних зонах.

Як повідомляли Українські Новини, "червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 c 3 серпня буде встановлений у Луцьку, Тернополі та у Кіцманському районі Чернівецької області.

Тим часом, Степанов заявляє, що в поділі регіонів на зони в залежності від епідемічної ситуації немає ніякого політичного підтексту.