Ночь будет очень холодная, местами дожди: прогноз погоды в Украине на воскресенье

Как и прогноировали ранее синоптики, на выходных в Украину пришло похолодание с дождями. В воскресенье, 2 августа, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +21…+23 градуса. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +21…+26 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью +6…+11 градусов, днем +15…+20 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +22…+24 градуса. В Трускавце без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +21…+23 градуса. В Сваляве без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +22…+24 градуса. На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем в Черниговской и Сумской областях небольшие кратковременные дожди, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +21…+26 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Полтавской области днем местами небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +21…+26 градусов. На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременные небольшие дожди, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +21…+26 градусов. На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +22…+27 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +22…+27 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +24…+26 градусов. 1 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23…+26 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса. Прогноз погоды в Украине на 2 августа 2020 от Гидрометцентра Как сообщали Українськi Новини, ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. Также синоптики прогнозировали аномальную жару с тропическими дождями и засухой в июле и усиление аномальной жары и экстремальных осадков.