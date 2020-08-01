Ночь будет очень холодная, местами дожди: прогноз погоды в Украине на воскресенье

Как и прогноировали ранее синоптики, на выходных в Украину пришло похолодание с дождями. В воскресенье, 2 августа, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +21…+23 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +21…+26 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +6…+11 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +22…+24 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем в Черниговской и Сумской областях небольшие кратковременные дожди, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +21…+26 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Полтавской области днем местами небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +21…+26 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременные небольшие дожди, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +21…+26 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +22…+27 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +22…+27 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +24…+26 градусов.

1 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23…+26 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 2 августа 2020 от Гидрометцентра

Как сообщали Українськi Новини, ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.

Также синоптики прогнозировали аномальную жару с тропическими дождями и засухой в июле и усиление аномальной жары и экстремальных осадков.