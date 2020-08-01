Сегодня вступили в силу новые правила адаптивного карантина

Новые правила адаптивного карантина, который продлили до 31 августа, вступили в силу с сегодняшнего дня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

Так, в зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленый, желтый, оранжевый и красный по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

Зеленая зона предусматривает: пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах; проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров; кинотеатры с заполненностью на 50%; перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

В желтой зоне действуют ограничения зеленой, но также запрещается: посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

В оранжевой зоне действуют ограничения желтой, но запрещается: деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры; прием новых изменений в детские лагеря; действует ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Красная зона предусматривает ограничения оранжевой, а также запрещается: работа общественного транспорта; посещение учебных заведений; деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Также, при пересечение границы из стран "зеленой зоны" нужен только страховой полис, для стран из "красной зоны" - нужен полис, а также требуется самоизоляция на 14 дней или ПЦР-тест.

Кроме этого, усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона.

Переход региона из одной в другую зону возможен при условии, когда 5 дней подряд там наблюдаются изменения одного из определенных показателей.

С 1 сентября 2020 года в Украине откроются все школы.

Однако, если эпидемиологическая ситуация в районе не будет удовлетворять требованиям Министерства здравоохранения, образовательные учреждения будут вынуждены закрыть на карантин.

Закрывать школы будут только в районах "красной зоны" - где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией.

Также, в Украине начнется постепенное вовлечение зрителей на футбольные матчи при соблюдении ряда карантинных требований.

Основными требованиями являются: заполнение секторов стадиона зрителями не более чем на 25 процентов, соблюдение социальной дистанции, обеспечение наличия дезинфекторов на стадионах, проведение термоскрининга на входе.

Как сообщали Українськi Новини, Киев с 1 августа попал в "зеленую" зону по эпидемиологической ситуации.

Тем временем, в Луцке, который попал в "красную" зону, отказываются останавливать общественный транспорт и закрывать учреждения общественного питания.