Буря в Волынской области срывала крыши с домов и валила деревья, повреждены десятки зданий

Сильная непогода и штормовой ветер в Волынской области повредил крыши более десятка домов - среди них хозяйственные сооружения, школы, суд и поликлиники, также сильный ветер повалил деревья в городе. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Больше всего пострадал Гороховский район. Сильный ветер сорвал крыши трех жилых домов, еще в двух домах покрытие было повреждено.

Также были частично повреждены крыши двух хозяйственных сооружений районной больницы, дома культуры, два здания школы, здания поликлиники, хозяйственные постройки психиатрического диспансера, здания районного суда и здания ремонтной мастерской АТП.

В Гороховском районе ветер повалил 4 дерева, в соседнем Луцком - 12 деревьев. Жертв и пострадавших нет.

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