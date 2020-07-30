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30 июля 2020, четверг, 09:54 113
Общество 2020-07-30T10:30:02+03:00
Українські Новини
Буря в Волынской области срывала крыши с домов и валила деревья, повреждены десятки зданий

Буря в Волынской области срывала крыши с домов и валила деревья, повреждены десятки зданий

Ольга Фандорина
Дожди, Непогода, Штормовое предупреждение, сильный ветер, Последствия непогоды

Сильная непогода и штормовой ветер в Волынской области повредил крыши более десятка домов - среди них хозяйственные сооружения, школы, суд и поликлиники, также сильный ветер повалил деревья в городе. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Больше всего пострадал Гороховский район. Сильный ветер сорвал крыши трех жилых домов, еще в двух домах покрытие было повреждено.

Также были частично повреждены крыши двух хозяйственных сооружений районной больницы, дома культуры, два здания школы, здания поликлиники, хозяйственные постройки психиатрического диспансера, здания районного суда и здания ремонтной мастерской АТП.

В Гороховском районе ветер повалил 4 дерева, в соседнем Луцком - 12 деревьев. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщали Українські Новини, в Запорожской области в курортном поселке Кирилловка, где засняли сразу два смерча, бушевавшие рядом, из-за сильнейших ливней, которые прошли накануне, затопило более 10 баз отдыха

27 июля, около 13:00 в результате кратковременных ливней произошло резкое поднятие уровня воды в горных ручьях и реках.

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