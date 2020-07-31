Штормовой ветер обрушился на Буковину, села остались без электричества, а дома без крыш

30 июля штормовой ветер внезапно накрыл Сторожинецкий район в Черновицкой области, сообщают в Черновицкой обладминистрации. Сильнее всего пострадало село Старые Бросковцы в Сторожинецком районе: были повреждены крыши 40 частных домов, всего же повреждено около 200 домохозяйств. Непогода снесла часть крыши в сельском совете и школе. Кроме того, 9 сел в Черновицкой области остались без электричества. Линия электропередач. Фото: facebook.com\/dmitriy.balinof.1 По словам председателя Сторожинецкой районного совета Дмитрия Балинова на его странице в facebook, ветер буквально снес лесную посадку. "Вместо деревьев с кронами – только одни палки. Почти на всех дорогах куски шифера, по обочинам – остатки крыш с домов, целые фрагменты лагов с прикрученной к ним металлочерепицей,– написал он". Шторм на Буковине. Фото: facebook.com\/dmitriy.balinof.1 Сельсовет. Фото: facebook.com\/dmitriy.balinof.1 Повреждения домов. Фото: facebook.com\/dmitriy.balinof.1 Повреждены деревья. Фото: facebook.com\/dmitriy.balinof.1 Работа спасателей. Фото: facebook.com\/dmitriy.balinof.1 Шторм на Буковине. Фото: facebook.com\/dmitriy.balinof.1 Снесенная крыша. Фото: facebook.com\/dmitriy.balinof.1 Депутаты сельского совета обследуют жилые дома, составляют акты, оценивают причиненный ущерб. Спасатели, электрики, газовики, ликвидируют последствия. По словам Дмитрия Балинова было сломано немало деревянных электроопор и бетонных столбов. Как сообщали Українські Новини, в Волынской области буря срывала крыши с домов и валила деревья, повреждены десятки зданий. В Запорожской области в курортном поселке Кирилловка, где засняли сразу два смерча, бушевавшие рядом, из-за сильнейших ливней, которые прошли накануне, затопило более 10 баз отдыха.