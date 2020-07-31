Штормовой ветер обрушился на Буковину, села остались без электричества, а дома без крыш

30 июля штормовой ветер внезапно накрыл Сторожинецкий район в Черновицкой области, сообщают в Черновицкой обладминистрации. Сильнее всего пострадало село Старые Бросковцы в Сторожинецком районе: были повреждены крыши 40 частных домов, всего же повреждено около 200 домохозяйств. Непогода снесла часть крыши в сельском совете и школе.

Кроме того, 9 сел в Черновицкой области остались без электричества.

Линия электропередач. Фото: facebook.com/dmitriy.balinof.1

По словам председателя Сторожинецкой районного совета Дмитрия Балинова на его странице в facebook, ветер буквально снес лесную посадку.

"Вместо деревьев с кронами – только одни палки. Почти на всех дорогах куски шифера, по обочинам – остатки крыш с домов, целые фрагменты лагов с прикрученной к ним металлочерепицей,– написал он".

Шторм на Буковине. Фото: facebook.com/dmitriy.balinof.1

Сельсовет. Фото: facebook.com/dmitriy.balinof.1

Повреждения домов. Фото: facebook.com/dmitriy.balinof.1

Повреждены деревья. Фото: facebook.com/dmitriy.balinof.1

Работа спасателей. Фото: facebook.com/dmitriy.balinof.1

Шторм на Буковине. Фото: facebook.com/dmitriy.balinof.1

Снесенная крыша. Фото: facebook.com/dmitriy.balinof.1

Депутаты сельского совета обследуют жилые дома, составляют акты, оценивают причиненный ущерб. Спасатели, электрики, газовики, ликвидируют последствия. По словам Дмитрия Балинова было сломано немало деревянных электроопор и бетонных столбов.

Как сообщали Українські Новини, в Волынской области буря срывала крыши с домов и валила деревья, повреждены десятки зданий.

В Запорожской области в курортном поселке Кирилловка, где засняли сразу два смерча, бушевавшие рядом, из-за сильнейших ливней, которые прошли накануне, затопило более 10 баз отдыха.