Годовщина нападения на Гандзюк. Под МВД прошел митинг с фаерами и разрисовыванием дороги

Несмотря на то, что обвинительный акт в деле Екатерины Гандзюк уже направили в суд, активисты опасаются, что правосудие все равно не восторжествует. Поэтому сегодня под знанием МВД в Киеве прошла акция "2 года со дня нападения на Екатерину Гандзюк".

Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

Очевидцы рассказали, что активисты принесли с собой дымовые шашки. Кроме того, они перед здание МВД белой красной написали имена работников ведомства, которые, по их мнению, виновны в саботаже расследования нападения на Гандзюк, а потом зачеркнули эти имена красной краской.

По словам очевидцев, ситуация спокойная. На площади перед МВД звучит музыка, некоторые из присутствующих держит в руках плакаты.

Акция "2 года со дня нападения на Екатерину Гандзюк". Фото: Facebook Олег Слабоспицький

Акция "2 года со дня нападения на Екатерину Гандзюк". Активисты написали и зачеркнули имена тех, кто, по их мнению, сливает дело. Фото: Facebook Олег Слабоспицький

Акція під МВС «2 роки з дня нападу на Катю Гандзюк» pic.twitter.com/gKN98PFckM — Радіо Свобода (@radiosvoboda) July 31, 2020

Кроме того, соцсети сообщают об аналогичных митингах в других городах.

Акция "2 года со дня нападения на Екатерину Гандзюк" в Днипре. Фото: Facebook Ольга Ткаченко

Как сообщали Українські Новини, Офис генерального прокурора передал в суд обвинительный акт в отношении главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и криминального авторитета Алексея Левина по факту заказа нападения на Гандзюк.

Суд продлил арест Мангера до 11 сентября, Левина - до 24 августа.

Посольство США выражает солидарность с украинцами в требовании правосудия в уголовном производство об убийстве антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк по случаю двух лет со дня нападения на ее.