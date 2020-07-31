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31 июля 2020, пятница, 22:26 21
Общество 2020-07-31T22:27:16+03:00
Українські Новини
Годовщина нападения на Гандзюк. Под МВД прошел митинг с фаерами и разрисовыванием дороги

Годовщина нападения на Гандзюк. Под МВД прошел митинг с фаерами и разрисовыванием дороги

Кира Молчанова
Митинг, Акция протеста, Екатерина Гандзюк, Дело Гандзюк

Несмотря на то, что обвинительный акт в деле Екатерины Гандзюк уже направили в суд, активисты опасаются, что правосудие все равно не восторжествует. Поэтому сегодня под знанием МВД в Киеве прошла акция "2 года со дня нападения на Екатерину Гандзюк".

Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

Очевидцы рассказали, что активисты принесли с собой дымовые шашки. Кроме того, они перед здание МВД белой красной написали имена работников ведомства, которые, по их мнению, виновны в саботаже расследования нападения на Гандзюк, а потом зачеркнули эти имена красной краской.

По словам очевидцев, ситуация спокойная. На площади перед МВД звучит музыка, некоторые из присутствующих держит в руках плакаты.

Акция Акция "2 года со дня нападения на Екатерину Гандзюк". Фото: Facebook Олег Слабоспицький

Акция Акция "2 года со дня нападения на Екатерину Гандзюк". Активисты написали и зачеркнули имена тех, кто, по их мнению, сливает дело. Фото: Facebook Олег Слабоспицький

Кроме того, соцсети сообщают об аналогичных митингах в других городах.

Акция Акция "2 года со дня нападения на Екатерину Гандзюк" в Днипре. Фото: Facebook Ольга Ткаченко

Как сообщали Українські Новини, Офис генерального прокурора передал в суд обвинительный акт в отношении главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и криминального авторитета Алексея Левина по факту заказа нападения на Гандзюк.

Суд продлил арест Мангера до 11 сентябряЛевина - до 24 августа.

Посольство США выражает солидарность с украинцами в требовании правосудия в уголовном производство об убийстве антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк по случаю двух лет со дня нападения на ее.

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