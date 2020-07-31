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31 июля 2020, пятница, 15:00 101
Внешняя политика 2020-07-31T15:00:20+03:00
Українські Новини
Посольство США выражает солидарность с украинцами в требовании правосудия по делу Гандзюк

Посольство США выражает солидарность с украинцами в требовании правосудия по делу Гандзюк

Елизавета Драбкина
Посольство США, Убийство Катерины Гандзюк, Екатерина Гандзюк, Дело Гандзюк
Катерина Гондзюк. Фото: facebook/Катерина Гандзюк
Катерина Гондзюк. Фото: facebook/Катерина Гандзюк

Посольство США выражает солидарность с украинцами в требовании правосудия в уголовном производство об убийстве антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк по случаю двух лет со дня нападения на ее.

Об этом говорится в сообщении посольство в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

Посольство напоминает, что в пятницу исполняется 2 года с нападения, приведшего к трагической смерти общественной активистки Екатерины Гандзюк, которая отважно боролась с коррупцией ради демократической Украины.

"Мы солидарны с народом Украины в требовании правосудия для Гандзюк и ее близких", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 4 ноября 2020 2-я годовщина смерти исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

31 июля 2018 года неизвестные плеснули кислотой в лицо Екатерине Гандзюк.

Позже правоохранители установили пятерых человек, причастных к совершению преступления.

Среди них - организатор, пособники, исполнитель и водитель.

Трое участников преступления, которые не были исполнителями и организаторами, а именно водитель и пособники, - пошли на сотрудничество со следствием и дали показания.

Офис генерального прокурора передал в суд обвинительный акт в отношении главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и криминального авторитета Алексея Левина по факту заказа нападения на Гандзюк.

Суд продлил арест Мангера до 11 сентября, Левина - до 24 августа.

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