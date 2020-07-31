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31 июля 2020, пятница, 21:44 750
Политика 2020-07-31T21:46:10+03:00
Українські Новини
Террорист, захвативший в Луцке автобус, объявил голодовку

Террорист, захвативший в Луцке автобус, объявил голодовку

Ольга Фандорина
Голодовка, Террорист, Луцк, захват заложников, Задержание террориста в Луцке, Кривош
Кривош, скриншот заседания суда.
Кривош, скриншот заседания суда.

Максим Кривош, который 21 июля захватил автобус с пассажирами в центре Луцка и сейчас находится в СИЗО, объявил голодовку. Об этом сообщает ВолиньPost

Адвокат Кривоша сообщил, что таким образом Кривош протестует против условий содержания его в СИЗО.

Он сообщил, что Максим Кривош решил голодать из-за нарушения его прав, в частности из-за немотивированного, по его мнению, применения наручников. Адвокат уверяет, что первые три дня пребывания в СИЗО спецсредства не применяли. Теперь же наручники надевают каждый раз, когда выпускают из камеры. Мол, теперь в следственном изоляторе Кривоша удерживают уже как осужденного, а не как заключенного, хотя пока нет решения суда, которым бы он был признан преступником.

Также защитник Кривоша утверждает, что его подзащитному не дают сменной одежды, хотя она была среди изъятых при задержании вещей.

В то же время издание со ссылкой на пресс-службу прокуратуры отмечает, что прокуроры систематически посещают СИЗО, и никаких жалоб от заключенного на режим или условия содержания не поступали.

Как сообщали Українськi Новини, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками. Кроме того, при себе он имел взрывчатку и оружие. Правоохранители ввели в области оперативный план "Заложник".

Максим Кривош, который захватил заложников в Луцке, выдвинул требования ряду лиц, среди которых бывший Президент Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, а также украинские олигархи.

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